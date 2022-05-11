Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов по-прежнему наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.

Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

На Сиверском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения перегруппировки наших войск и переоски их на другие направления, подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают проведение демонстрационных действий. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения ккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины свободеннаселенный пункт Питомник Харьковской области.

На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей.

На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населённых пунктов оставаться без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, российскими оккупантами запрещен.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Сиверский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления на направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.

Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Бахмутском направлении, с целью подготовки наступления, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, успеха не имел.

В Мариуполе основные усилия неприятеля сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Проводит инженерное оборудование передовых позиций.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и разведки. Российские захватчики наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой специальной операции.

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