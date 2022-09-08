Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении уволены более 20 населенных пунктов. ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. О многом, мы пока не можем говорить. Контрнаступление на Харьковщине продолжается", - написал Синегубов.

Сообщается, что на деоккупированных территориях продолжаются фильтрационные действия.

Напомним, ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и живую силу захватчиков на Харьковщине и отразили наступление кафиров в двух направлениях в Донецкой области.

Харьковщина продолжает подвергаться обстрелам со стороны российских войск, в результате этого гибнут мирные украинцы.

В ночь на 8 сентября российская армия обстреляла четыре района Харьковской области, в результате чего пострадали 8 мирных жителей. Российские оккупанты 8 сентября, нанесли удары с "ураганов" по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова, 2 человека погибли, 5 - получили ранения.

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