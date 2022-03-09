В Харьковской области ВСУ уничтожили колонну российской техники
8 марта в Харьковской области 92 ОМБр ВСУ разбила колонну техники оккупантов
Об этом сообщило Стратегическое командование ВСУ.
"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат. Неповрежденным осталось только рагу из овощей", - говорится в заявлении.
Колонна состояла из семи машин, четыре из которых уничтожили украинские военные, а остальные три упали в кювет.
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