В Харьковской области ВСУ удержали оборону и идут в наступление

Об этом рассказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, передает Еспресо.TV.

"Наши военные выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не то, что дают отпор, но уже перешли к контрнаступлению. Например, линию врага они отодвинули в сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы...

Понимая это, враг практически потерял свои наступательные ресурсы, он своей бронированной техникой так массированно уже не идет. Просто прощупывает – там вышло 4-5 танков, их наши Вооруженные силы уничтожили – и все, они разбежались. Был доклад 10 минут назад: наши уничтожили три вражеских танка, четвертый просто покинули, и он перешел в ВСУ в качестве трофея", - рассказал глава области.

По мнению Синегубова, российские оккупанты прибегают к ракетным и авиаударам по гражданской инфраструктуре из-за невозможности одержать победу в бою с Вооруженными Силами.

Чиновник заверил, что в отдельных районах города есть проблемы с водо-, тепло и электроснабжением, но в городе есть обеспечение в домах. Однако, как он пояснил, в случае попадания снарядов или бомб проживать в домах вокруг эпицентра взрыва уже нет возможности, поэтому восстанавливать водо- или электроснабжение нет смысла.

Глава области сказал, что в Харькове организовали три логистических центра, в которые поставляют медикаменты и продукты питания. Он заверил, что совместно с волонтерами и работниками администрации они распределяют продукты питания для всех жителей. Однако в окрестности города трудно передать продукты и медикаменты, в частности в районы ХТЗ и Северной Салтовки.

Напомним, Харьков героически обороняется и не сдается врагу, за это россияне его уже несколько дней массированно обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетного оружия, в том числе "Градов", как это было вчера, 4 марта.

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