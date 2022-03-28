В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет и беспилотник

Об этом сообщает воздушное командование "Восход".



"На Харьковщине традиционно жарко. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет!", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура имеет доказательства использования Россией запрещенных кассетных бомб в Одесской и Харьковской областях.

Пленному российскому летчику сообщили о подозрении в военных преступлениях, в том числе в бомбардировке мирных жилых массивов Харьковщины.

Несмотря на частые обстрелы, Харьков уже начали убирать руины и приводить в привычную жизнь.