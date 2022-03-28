В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет и беспилотник
28 марта Вооруженные силы Украины сбили самолет и беспилотник оккупантов на Харьковщине
Об этом сообщает воздушное командование "Восход".
"На Харьковщине традиционно жарко. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет!", - говорится в сообщении.
- Напомним, прокуратура имеет доказательства использования Россией запрещенных кассетных бомб в Одесской и Харьковской областях.
- Пленному российскому летчику сообщили о подозрении в военных преступлениях, в том числе в бомбардировке мирных жилых массивов Харьковщины.
- Несмотря на частые обстрелы, Харьков уже начали убирать руины и приводить в привычную жизнь.
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