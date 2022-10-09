В Харьковской области ВСУ сбили российский дрон для разведки и корректировки огня
В Харьковской области Силы спецопераций ВСУ сбили российский беспилотник "Тахион" для разведки, корректировки огня и ретрансляции связи
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Тахион" – малый дрон, который используют днем и ночью. В зависимости от погоды применяют для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. Кроме того, беспилотник может служить ретранслятором связи.
- 9 октября ПВО сбило несколько российских беспилотников в Кременчугском районе Полтавщины.
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