В Харьковской области ВСУ сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов США", - отмечают наши военные.

Добавим, что в результате последнего обстрела по Харьковщине три человека погибли, а семь человек ранены.

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