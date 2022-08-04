В Харьковской области ВСУ продвинулись вглубь обороны противника и закрепили позиции

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведет, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях", - сказал он.

По словам Громова, оккупанты обустроили "волонтерский штаб" в российском населенном пункте Валуйки.

"На временно оккупированную территорию Украины из этого штаба доставляют передачи для российских оккупантов, а с территории нашего государства гражданскими автомобилями вывозят награбленное имущество украинцев", - сказал он.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются. Также враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка.

3 августа глава Харьковской ОВА прокомментировал распространение сообщений о возможном повторном наступлении российских войск на Харьков.

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