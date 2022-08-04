В Харьковской области ВСУ продвинулись вглубь обороны противника и закрепили позиции
На Харьковском направлении защитники Украины продвинулись вглубь обороны противника. Оккупанты пытаются удержать захваченные территории
Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведет, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях", - сказал он.
По словам Громова, оккупанты обустроили "волонтерский штаб" в российском населенном пункте Валуйки.
"На временно оккупированную территорию Украины из этого штаба доставляют передачи для российских оккупантов, а с территории нашего государства гражданскими автомобилями вывозят награбленное имущество украинцев", - сказал он.
Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются. Также враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка.
- 3 августа глава Харьковской ОВА прокомментировал распространение сообщений о возможном повторном наступлении российских войск на Харьков.
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