Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"На Харьковщине есть участки фронта, где Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов почти до границы с Россией. По всей территории Харьковской области ВСУ тоже отбрасывают врага по мере возможностей. На сегодняшний день враг уже не может обстреливать из артиллерии пригороды Харькова. Однако те населенные пункты, которые только освободили, россияне очень мощно обстреливают из артиллерии", - рассказал Иванов.

Иванов добавил, что оккупанты проводят разведку территории с помощью беспилотников и сразу начинается обстрел украинских позиций.

"Над всей освобожденной территорией работают российские беспилотники, и сразу начинается мощный артиллерийский обстрел. Вчера оккупанты обстреляли Циркуны. Нам не удалось довезти помощь гражданскому населению и пришлось выгрузиться у военных. Наши военные пообещали вывезти гражданских, которые категорически не хотят бросать свои дома", - добавил Иванов.

По состоянию на 10 мая Вооруженные силы Украины освободили 4 населенных пункта в Харьковской области: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины постепенно освобождают Харьковскую область

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