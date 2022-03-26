В Харьковской области ВСУ освободили несколько населенных пунктов, - Олег Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает " Эспрессо. TV ".

"В направлении Малой Рогани уже уволили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои. Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска также держат оборонные позиции! Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр. За нами – победа!" , – сообщил Олег Синегубов.

Также глава Харьковской ОГА поздравил всех нацгвардейцев с профессиональным днем.

"Передаю отдельное поздравление Восточному территориальному управлению Нацгвардии, а также Национальной академии Нацгвардии. Вы молодцы, вы держите передовые позиции и защищаете родную землю – это почетная миссия. Сегодня вами гордится вся страна!", - сказал Олег Синегубов.

Напомним , ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы, которым кафиры блокировали работу украинских БПЛА и ПВО, а также взяли в плен 17 россиян, - Синегубов

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