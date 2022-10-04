В Харьковской области ВСУ освободили Боровскую Андреевку и Богуславку, - поселковый совет
ВСУ освободили села Боровская Андреевка и Богуславка Харьковской области
Об этом сообщает в Тelegram Боровский поселковый совет.
Населённые пункты находились в оккупации полгода. Поселковый совет также обнародовал видео, как военные ВСУ поднимают флаг Украины над Боровской Андреевкой.
- 3 октября сообщалось, что ВСУ уволили Борову вблизи Изюма в Харьковской области.
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