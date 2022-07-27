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В Харьковской области ВСУ обезвредили разведывательную группу, которая пыталась выявить позиции украинцев в районе Пасеки, - Генштаб

27 июля, 2022 среда
19:04
война с Россией

В районе населенного пункта Пасека, Харьковская область, ВСУ обезвредили разведывательную группу, пытавшуюся выявить позиции наших военных

Об этом говорится в вечернем отчете Генштаба.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. На Северском направлении подразделения врага обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области, а также Прогресс и Бачевск Сумской области. Противник задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и БПЛА", - говорится в отчете.

Слобожанское направление

Российский враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии.

Харьковское направление

Россия произвела артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщева, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалиевка, Питомник.

Славянское направление

Российский агрессор задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашково, Долины, Грушевахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытался выявить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена.

Донецкое направление

Противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении враги совершили артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки.

Вел штурмовые действия на направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

Вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и на направлениях Владимировка – Соледар и Роты – Семигорье украинские воины успешно отбили. Враг с потерями отошел.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского", - сообщает Генштаб.

Юг Украины

Оккупанты обороняются и стараются не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

Противник обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токарево, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котлярево и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку от Любомировки и Новониколаевки.

"Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений – фосфорные и кассетные боеприпасы. Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институций. Ответственность оккупантов, которые останутся живы, неизбежна. А пока наши подразделения продолжают успешно выполнять ракетно-артиллерийские огневые задачи на определенных направлениях. Противнику все труднее восполнять потери, особенно в живой силе", - сообщили в ВСУ.

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