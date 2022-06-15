Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"На Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты так же пытаются продвигаться в сторону города Славянска, Барвенкового с целью оцепления наших войск в зоне операции объединенных сил. Однако ВСУ и силы ТРО держат оборону и наносят контрударов противнику во фланги, освобождая некоторые населенные пункты уже даже и в окрестностях Изюма. Это такие села как Спиваковка и Заводы, которые расположены по оба берега реки Северский Донец. Надеемся, нашим военным удастся закрепиться на этих рубежах и они смогут продолжить свое контрнаступление, результатом которого станет освобождение Изюма", – подчеркнул Стрельник.



Депутат добавил, что, несмотря на то, что на Изюмском направлении есть большое количество оккупантов, они деморализованы. Украинское войско мотивировано и готовится к дальнейшему контрнаступлению.



"Российские захватчики сейчас постоянно маневрируют, некоторые силы они опрокидывают на Северодонецкое, на Лиманское направления. Также кое-где заходят их резервы. Поэтому трудно оценить, сколько именно кафиров находится на Изюмском плацдарме. Однако это около 20-25 батальонно-тактических групп, составляющих серьезную угрозу для нашей армии. Однако все же в Изюме противник деморализован, но наше войско полностью мотивировано, чтобы продолжить свое контрнаступление", - отметил он.

Под Изюмом погиб лидер ОО "Защитим Протасов Яр", разведчик Холодноярской бригады Роман Ратушный. С первых дней полномасштабной войны парень защищал Киев, а затем участвовал в освобождении Тростянца

Возле Изюма Харьковской области ведутся бои, а в городе остается около 15 тысяч гражданских, россияне не дают провести эвакуацию



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