В Харьковской области ВСУ нанесли значительные потери командному составу 2-й мотострелковой дивизии, - Цымбалюк
В боях на Харьковщине командный состав 2-й мотострелковой дивизии оккупантов понес значительные потери
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"Информация о потерях среди команды 2-й мотострелковой дивизии (в/ч 23626, Калининец, Московская область) продолжает поступать во время проведения "специальной военной операции" в Харьковской области: заместитель командира 2-й МСД подполковник Смирнов Андрей - тяжело ранен; командир 1-го стрелкового полка ( в/ч 31135, Калининец) 2-й МСД подполковник Межуев Денис – погиб; командир 15 мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2-й МСД, полковник Харитонов – тяжело ранен", - написал Цымбалюк.
- В Харьковской области украинские защитники провели успешные операции и освободили несколько населенных пунктов
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