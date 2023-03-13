В Харьковской области враг обстрелял мирные населенные пункты в трех районах
За прошедшие сутки, 12 марта, российские войска нанесли удары по мирным населенным пунктам Херсонской области, это, в частности, Купянск, Двуречная, Западное, Стрелечья, Великий Бурлук
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"В минувшие сутки враг продолжал обстреливать пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - пишет глава области.
Сообщается, что рашисты били по Купянску, Двуречной, Западному, Стрелечьей, Великому Бурлуку и другим населенным пунктам. Враг применял минометы и артиллерию танков.
Среди мирного населения никто не пострадал.
Также 12 марта пиротехники обезвредили еще 107 взрывоопасных предметов.
"На линии столкновения наши защитники надежно держат позиции и сопротивляются оккупантам. В минувшие сутки враг пытался вести наступательные действия в направлении Двуречной, но под огнем украинских бойцов отступил с потерями", - добавил Синегубов.
- За сутки 10 марта российская армия обстреляла по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковщины, а в областном центре подключили всех абонентов после атаки на энергосистему.
- Пограничники Харьковщины 12 марта вновь оказались под огнем российской артиллерии и минометов, под атакой - районы не менее 7 городов и сел.
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