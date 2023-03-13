В Харьковской области враг обстрелял мирные населенные пункты в трех районах

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В минувшие сутки враг продолжал обстреливать пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - пишет глава области.

Сообщается, что рашисты били по Купянску, Двуречной, Западному, Стрелечьей, Великому Бурлуку и другим населенным пунктам. Враг применял минометы и артиллерию танков.

Среди мирного населения никто не пострадал.

Также 12 марта пиротехники обезвредили еще 107 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения наши защитники надежно держат позиции и сопротивляются оккупантам. В минувшие сутки враг пытался вести наступательные действия в направлении Двуречной, но под огнем украинских бойцов отступил с потерями", - добавил Синегубов.