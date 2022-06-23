В Харьковской области враг использует тактику огневого вала, пытаясь сдержать наступление ВСУ, - боец ТрО Корсунов
Боец ТрО Харькова Юрий Корсунов рассказал, что враг сосредотачивает силы на юге Харьковщины, возле Изюма
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Изюмщине уже работают современные артиллерийские системы от партнеров, эти системы уничтожают врага. Враг использует тактику огневого вала, постоянно обстреливает позиции ВСУ. У нас есть преимущество в точности и преимущество в военном духе. Мы на своей земле, мы не пустим врага дальше продвигаться "Планы врага продвинуться по территории Донецкой и Луганской области, но ВСУ останавливает попытки наступления. ВСУ пытается ударить в тыл противника и наступает", - отметил Корсунов.
Также боец добавил, что пригород Харькова и жилые районы терпят удары со ствольной артиллерии, ракетные и минометные удары.
"Мы близко находимся до российской границы и враг обстреливает нас из Белгородской области. Системы ПВО не всегда вовремя срабатывают. Северные и восточные районы пригорода Харькова и жилые районы терпят удары со ствольной артиллерии, ракетные и минометные удары. ВСУ делают все, чтобы отвратить дальше до границ с РФ", - подчеркнул Корсунов.
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