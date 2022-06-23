Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Изюмщине уже работают современные артиллерийские системы от партнеров, эти системы уничтожают врага. Враг использует тактику огневого вала, постоянно обстреливает позиции ВСУ. У нас есть преимущество в точности и преимущество в военном духе. Мы на своей земле, мы не пустим врага дальше продвигаться "Планы врага продвинуться по территории Донецкой и Луганской области, но ВСУ останавливает попытки наступления. ВСУ пытается ударить в тыл противника и наступает", - отметил Корсунов.

Также боец добавил, что пригород Харькова и жилые районы терпят удары со ствольной артиллерии, ракетные и минометные удары.

"Мы близко находимся до российской границы и враг обстреливает нас из Белгородской области. Системы ПВО не всегда вовремя срабатывают. Северные и восточные районы пригорода Харькова и жилые районы терпят удары со ствольной артиллерии, ракетные и минометные удары. ВСУ делают все, чтобы отвратить дальше до границ с РФ", - подчеркнул Корсунов.

В ночь на 23 июня в Харьковской области россияне ранили 7 человек, в том числе двоих детей, повредили предприятие, офисы, склады

Противник овладел населенными пунктами Лоскутовка и Рай-Александровка, готовится к форсированию реки Северский Донец и пытается овладеть господствующими высотами в районе Берестового для установления контроля над трассой Бахмут - Лисичанск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb