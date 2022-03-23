В Харьковской области Воздушные силы ВСУ сбили сразу два самолета оккупантов

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".



В сообщении отмечают, что юго-восточный регион Харьковщины становится для оккупантов второй Чернобаевкой.



"Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 23 марта оккупанты потеряли 15,6 тыс. военных, 517 танков, 124 вертолета и более сотни самолетов.

Также сообщалось, что оккупанты активно применяют ракеты и авиацию, в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью.