В Харьковской области восстановили мост на Печенежском водохранилище

Об этом сообщил в telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Мост в селе Мартово в Чугуевском районе на Печенежском водохранилище оккупанты уничтожили в сентябре, когда отступали. В настоящее время объект восстановлен. Накануне через мост возобновили движение транспорта", - сообщил он.

Как отметил Синегубов, этот путепровод значительно облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов и освобожденных от российских захватчиков территорий региона.

"Специалисты ГП "Дороги Харьковщины" выполнили большой объем работ: демонтировали разрушенные конструкции, возвели новые прогонные балки, провели армирование и бетонирование новой монолитной плиты и тротуаров, обустроили гидроизоляцию, постелили новое асфальтное покрытие", - отметил он.

В частности, глава Харьковской ОВА добавил, что в регионе продолжаются работы по восстановлению других объектов, разрушенных российскими захватчиками.

Напомним: в течение суток 24 декабря военные РФ били по Харьковщине из разных видов артиллерии, минометов и танков. От артиллерийских обстрелов жилфонда погиб мужчина 72 лет.

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