В Харьковской области во время ликвидации последствий российских обстрелов газовой промышленности пострадали 8 работников предприятия и полицейских
17 ноября российские захватчики обстреляли критическую инфраструктуру Харьковской области. В результате 8 работников предприятия и полицейских получили ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе есть повреждение оборудования газовой промышленности", - пишет Синегубов.
Сообщается, что во время ликвидации последствий обстрелов пострадали восемь работников предприятия и полицейских. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь амбулаторно.
Кроме того, 17 ноября рашисты наносили удары по прифронтовым населенным пунктам Купянского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов.
В селе Каменка Изюмского района на взрывчатке подрвался 60-летний мужчина. В результате местный житель получил травму, его госпитализировали: "Минная опасность в области остается".
За сутки пиротехники ликвидировали 219 взрывоопасных предметов.
- 15 ноября, оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района Харьковщины.
- В среду, 16 ноября, российские кафиры обстреляли Купянск Харьковской области во время эксгумации правоохранителями тела погибшего от российского артиллерийского обстрела 15 сентября.
- !7 ноября в Изюмском районе Харьковской области российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры.
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