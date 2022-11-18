Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе есть повреждение оборудования газовой промышленности", - пишет Синегубов.

Сообщается, что во время ликвидации последствий обстрелов пострадали восемь работников предприятия и полицейских. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь амбулаторно.

Кроме того, 17 ноября рашисты наносили удары по прифронтовым населенным пунктам Купянского, Чугуевского, Харьковского и Изюмского районов.

В селе Каменка Изюмского района на взрывчатке подрвался 60-летний мужчина. В результате местный житель получил травму, его госпитализировали: "Минная опасность в области остается".

За сутки пиротехники ликвидировали 219 взрывоопасных предметов.

15 ноября, оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района Харьковщины.

В среду, 16 ноября, российские кафиры обстреляли Купянск Харьковской области во время эксгумации правоохранителями тела погибшего от российского артиллерийского обстрела 15 сентября.

!7 ноября в Изюмском районе Харьковской области российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

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