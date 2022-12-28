В Харьковской области в результате вражеских обстрелов женщина получила травму, еще один мужчина - взорвался на взрывном устройстве
В течение 27 декабря оккупанты обстреливали Харьковщину из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения. От атаки пострадала женщина, а мужчина – взорвался на взрывном устройстве
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что 27 декабря оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения. В частности говорится о приграничных районах Харьковщины и населенных пунктах недалеко от линии столкновения. Наибольшее поражение терпит Купянское направление.
"В г. Купянск и пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены частные дома. Также под вражеским огнем были населены пункты Харьковского и Чугуевского районов", - сообщил Олег Синегубов.
В Купянске из-за обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. В Изюмском районе 23-летний мужчина взорвался на взрывном устройстве, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
"В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально осторожными", - подчеркнул Синегубов.
- Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ отчитывались , что 27 декабря РФ нанесла ракетный удар и осуществила 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.
- Утром 28 декабря кафиры нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова, сирена сработала уже после сообщений о взрывах.
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