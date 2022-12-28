Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что 27 декабря оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения. В частности говорится о приграничных районах Харьковщины и населенных пунктах недалеко от линии столкновения. Наибольшее поражение терпит Купянское направление.

"В г. Купянск и пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены частные дома. Также под вражеским огнем были населены пункты Харьковского и Чугуевского районов", - сообщил Олег Синегубов.

В Купянске из-за обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. В Изюмском районе 23-летний мужчина взорвался на взрывном устройстве, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

"В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально осторожными", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ отчитывались , что 27 декабря РФ нанесла ракетный удар и осуществила 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.

Утром 28 декабря кафиры нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова, сирена сработала уже после сообщений о взрывах.

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