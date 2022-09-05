В Харьковской области в результате вражеских обстрелов 4 сентября погибла женщина, еще восемь человек ранены

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Этой ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы. 4 сентября, около 18:30, в результате ракетного удара оккупантов 3 человека пострадали в Новобаварском районе города. Ракета попала в землю, однако взрывная волна повредила частные домовладения и 10-этажное многоквартирное здание. На протяжении прошлых суток российские оккупанты интенсивно обстреливали мирное население городов и сел Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, производственные объекты, возникали пожары", - написал Синегубов.

Также в Богодуховском районе погибла женщина 58 лет, спасатели деблокировали тело из-под завалов дома. В Изюмском районе пострадали 72-летняя женщина и 3 человека 61, 70 и 66 лет. В Харьковском районе ранен мужчина 67 лет.

"На линии столкновения враг продолжает обстреливать позиции наших военных по реактивной и ствольной артиллерии, использует авиацию. Наши защитники надежно держат свои позиции и ведут ответный огонь. В районе населенных пунктов Семеновка и Купянск оккупанты понесли серьезные потери в живой силе и технике. Кроме того, точным ударом ВСУ уничтожен вражеский состав боеприпасов", - добавил Синегубов.

Напомним, ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов и живую силу захватчиков на Харьковщине и отразили наступление оккупантов в двух направлениях в Донецкой области.

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