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В Харьковской области в результате вражеских обстрелов 28 тыс. потребителей остаются без света

30 сентября, 2023 суббота
12:32
Экономика

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области без электроэнергии остаются 28 тысяч потребителей

Об этом пишет Минэнерго.

"В Харьковской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия 110 кВ. Из-за этого обесточена подстанция 110 кВ", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы начнутся с разрешения военных.

"В целом по области из-за повреждений сетей в результате боевых действий без света остаются 28 тысяч абонентов", - написали в Минэнерго.

По их информации, без электроэнергии остаются потребители в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

  • В Купянске Харьковской области бригада энергетиков попала под ракетный обстрел РФ. Также продолжаются работы по восстановлению сетей в Торецке Донецкой области.
Общество
Украина
Война с Россией
Енергия
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