В Харьковской области в результате вражеских обстрелов 28 тыс. потребителей остаются без света
В результате вражеских обстрелов в Харьковской области без электроэнергии остаются 28 тысяч потребителей
Об этом пишет Минэнерго.
"В Харьковской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия 110 кВ. Из-за этого обесточена подстанция 110 кВ", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы начнутся с разрешения военных.
"В целом по области из-за повреждений сетей в результате боевых действий без света остаются 28 тысяч абонентов", - написали в Минэнерго.
По их информации, без электроэнергии остаются потребители в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
- В Купянске Харьковской области бригада энергетиков попала под ракетный обстрел РФ. Также продолжаются работы по восстановлению сетей в Торецке Донецкой области.
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