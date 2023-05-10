В Харьковской области в результате российского обстрела загорелись частные дома

Об этом сообщает ДСНС.

Пожар произошел в селе Гатище Волчанской громады, которое российские террористы обстреляли из артиллерии. В результате прилетов загорелись два частных домовладения.

На одном из дворов горел дом и пристройка на площади 200 кв. На другом – дом и 2 пристройки.

"В 15:45 на их тушение отправились спасатели 47-й Государственной пожарно-спасательной части. В 17:20 спасатели локализовали огонь, однако сразу были вынуждены вернуться к месту дислокации из-за повторных вражеских обстрелов", - рассказали спасатели.