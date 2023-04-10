Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области", - пишет глава области.

В результате минометного огня в селе Караическое Чугуевского района ранение получил 36-летний мирный житель. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В селе Куриловка Купянского района от попаданий российских снарядов повреждено не менее 15 домов, есть разрушение жилого дома и в Петропавловке.

Вблизи села Подолы из-за попадания из реактивных систем залпового огня "Град" по территории леса произошел пожар.

В Снежковке Изюмского района 38-летний мужчина в своем огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток". Его госпитализировали с осколочными ранениями.

9 апреля ГСЧС обследовала более 4 га территории Харьковщины и обезвредила 99 взрывоопасных предметов.