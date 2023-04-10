В Харьковской области в результате российских обстрелов 9 апреля ранен местный житель, в лесу произошел пожар
За сутки 9 апреля войска врага били по мирным населенным пунктам Харьковской области. От российских снарядов в лесу произошло возгорание, пострадало 16 домов, есть раненый
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области", - пишет глава области.
В результате минометного огня в селе Караическое Чугуевского района ранение получил 36-летний мирный житель. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В селе Куриловка Купянского района от попаданий российских снарядов повреждено не менее 15 домов, есть разрушение жилого дома и в Петропавловке.
Вблизи села Подолы из-за попадания из реактивных систем залпового огня "Град" по территории леса произошел пожар.
В Снежковке Изюмского района 38-летний мужчина в своем огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток". Его госпитализировали с осколочными ранениями.
9 апреля ГСЧС обследовала более 4 га территории Харьковщины и обезвредила 99 взрывоопасных предметов.
- Напомним, в пятницу, 7 апреля, трое жителей Харьковской области пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.
- В течение 7 апреля оккупанты били по приграничным районам Харьковщины: под обстрелами оказались по меньшей мере 8 населенных пунктов. Поражены дома и предприятие, есть погибший.
- В субботу, 8 апреля, российские террористы нанесли удары по Купянскому району, в результате чего погибли.
- 8 апреля российская армия атаковала приграничные районы Харьковщины, в частности ракета попала вблизи Лозовеньковского водохранилища, поврежден ресторан и дом, в пгт Большой Бурлук поражены дома.
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