В Харьковской области в результате обстрелов оккупантов пострадали пятеро гражданских, - Олег Синегубов

Об этом сообщил глава харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Огонь артиллерии попадал в районах Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области - в Дергачах, Золочевском направлении, Чуевском районе. В результате обстрелов оккупантов пострадали 5 гражданских: 3 - в г. Харьков, 2 - в Чугуевском районе. Уменьшение интенсивности огня - это Представление действий оккупантов очень сложно, поэтому просим жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции. , нанося оккупантам значительные потери", - написал Олег Синегубов.

Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал , что армия Российской Федерации терпит большие потери личного состава на Харьковщине, в окрестностях Изюма идут ожесточенные бои

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