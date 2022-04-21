В Харьковской области в результате обстрелов оккупантов пострадали пятеро гражданских, - Олег Синегубов
На Харьковщине за эти сутки российские оккупационные войска снова обстреливали область из реактивных систем залпового огня, было около 15 обстрелов
Об этом сообщил глава харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Огонь артиллерии попадал в районах Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области - в Дергачах, Золочевском направлении, Чуевском районе. В результате обстрелов оккупантов пострадали 5 гражданских: 3 - в г. Харьков, 2 - в Чугуевском районе. Уменьшение интенсивности огня - это Представление действий оккупантов очень сложно, поэтому просим жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции. , нанося оккупантам значительные потери", - написал Олег Синегубов.
- Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал , что армия Российской Федерации терпит большие потери личного состава на Харьковщине, в окрестностях Изюма идут ожесточенные бои
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