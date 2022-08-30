В Харьковской области в результате обстрелов 29 августа госпитализировали трех человек

Об этом 30 августа сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграме.

По его словам, оккупанты в течение минувших суток наносили удары из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам возле линии столкновения в Изюмском, Чугуевском, Богодуховском и Харьковском районах.

Так, в Изюмском районе госпитализировали 57-летнюю женщину, получившую ранения в результате взрыва.

В Чугуевском районе также госпитализировали двух раненых: 66-летнего мужчину и 60-летнюю женщину.

В Богодуховском районе, согласно данным Центра экстренной медицинской помощи, обнаружены тела двух женщин. Они погибли в результате вражеских обстрелов 27 августа.

29 августа российские войска обстреляли город Харьков.

Также 29 августа Нацгвардия показала , как в Харьковской области уничтожили вражескую технику, способную бить на 29 км.