В Харьковской области в результате действий россиян разрушено более 18 тысяч объектов, - ОВА

Об этом сообщает в Медиацентре начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .

В Харьковской области разрушены более 18 тысяч объектов в результате действий рашистов.

"Из них более 8 тысяч - именно жилищный фонд. 4 тысячи - это многоэтажки и где-то 4 тысячи с лишним - это частные домохозяйства. Перед новым годом мы сконцентрировались на восстановлении критической инфраструктуры, чтобы обеспечить восстановление электро-, водо- и теплоснабжения в зимний период ", – сказал Синегубов.

Глава области отметил, что уже реализованы несколько проектов по восстановлению жилья, в том числе многоэтажные дома в деоккупированном городе Изюм.

"У нас уже к восстановлению запланировано по области около 105 школ – это при том, что по государству это будет примерно 150 школ. На этот год мы планируем сделать акцент на восстановлении жилищного фонда", – добавил глава Харьковской ОВА.

В результате вражеского обстрела 29 января в Купянске на Харьковщине получил ранение мужчина.

Днем 30 января российские захватчики обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего погиб мужчина и получила ранение пожилая женщина.

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