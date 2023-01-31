В Харьковской области в результате действий россиян разрушено более 18 тысяч объектов, - ОВА
За 11 месяцев полномасштабной войны России на территории Харьковской области разрушены более 18 тысяч объектов, из них 4 тысячи многоэтажек
Об этом сообщает в Медиацентре начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .
В Харьковской области разрушены более 18 тысяч объектов в результате действий рашистов.
"Из них более 8 тысяч - именно жилищный фонд. 4 тысячи - это многоэтажки и где-то 4 тысячи с лишним - это частные домохозяйства. Перед новым годом мы сконцентрировались на восстановлении критической инфраструктуры, чтобы обеспечить восстановление электро-, водо- и теплоснабжения в зимний период ", – сказал Синегубов.
Глава области отметил, что уже реализованы несколько проектов по восстановлению жилья, в том числе многоэтажные дома в деоккупированном городе Изюм.
"У нас уже к восстановлению запланировано по области около 105 школ – это при том, что по государству это будет примерно 150 школ. На этот год мы планируем сделать акцент на восстановлении жилищного фонда", – добавил глава Харьковской ОВА.
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