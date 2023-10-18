В Харьковской области в поле взорвался трактор, водитель погиб на месте

Об этом информирует ГСЧС .

"Событие произошло на территории Изюмского района, в поле. Там взорвался трактор на неизвестном боеприпасе", - говорится в материале.

Сообщается, что 52-летний водитель погиб на месте.

Спасатели просят жителей Харьковщины осторожничать и помнить о высокой минной опасности на деоккупированных территориях.

При обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщать о находке на 101 или 102.