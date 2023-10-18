В Харьковской области в поле взорвался трактор, водитель погиб на месте
В ходе работ в поле деоккупированной Харьковской области произошел несчастный случай: водитель трактора погиб на месте от подрыва неопределенного боеприпаса
Об этом информирует ГСЧС .
"Событие произошло на территории Изюмского района, в поле. Там взорвался трактор на неизвестном боеприпасе", - говорится в материале.
Сообщается, что 52-летний водитель погиб на месте.
Спасатели просят жителей Харьковщины осторожничать и помнить о высокой минной опасности на деоккупированных территориях.
При обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщать о находке на 101 или 102.
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