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В Харьковской области в поле взорвался трактор, водитель погиб на месте

18 октября, 2023 среда
09:45
Война с Россией

В ходе работ в поле деоккупированной Харьковской области произошел несчастный случай: водитель трактора погиб на месте от подрыва неопределенного боеприпаса

Об этом информирует ГСЧС .

"Событие произошло на территории Изюмского района, в поле. Там взорвался трактор на неизвестном боеприпасе", - говорится в материале.

Сообщается, что 52-летний водитель погиб на месте.

Спасатели просят жителей Харьковщины осторожничать и помнить о высокой минной опасности на деоккупированных территориях.

При обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщать о находке на 101 или 102.

  • 1 октября в поселке Донец Харьковской области комбайн во время сбора поздних зерновых культур наехал на взрывное устройство. В результате водитель получил ранения.
  • В поле в селе Чкалово Херсонской области 2 октября на российской мине 0подорвался мужчина на тракторе, который назывался разминировщиком, но не имел лицензии.
Новости
Харковщина
Изюм
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