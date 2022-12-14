Об этом информирует Офис генпрокурора .

"14 декабря прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали тело 51-летнего мужчины", - пишет пресс-служба.

Правоохранители установили, в конце сентября, в тогда еще оккупированном рашистами селе Петропавловка Купянского района, супруги местных жителей ехали на автомобиле. По транспорту российские захватчики открыли автоматную очередь.

Сообщается, что женщина выжила, а мужчина получил огнестрельное ранение и погиб.

В настоящее время тело было направлено для судебно-медицинской экспертизы.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - рассказывают в прокуратуре.

14 ноября в Харьковской области эксгумировали тела четырех гражданских – один из них был замучен русскими солдатами. Тела нашли в пгт Купянск-Узловой и городе Купянск.

В Купянском районе Харьковщины стражи порядка эксгумировали тела двух мужчин, которых российские войска расстреляли во время оккупации местности.

28 ноября стало известно, что на ранее оккупированной территории Изюмского района обнаружили тела пятерых погибших в результате российской агрессии. Среди них два ребенка – годовалый и одиннадцатилетний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb