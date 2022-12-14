В Харьковской области в Купянском районе установили еще одну жертву российских захватчиков
В селе Купянского района правоохранители установили личность еще одного украинца, которого расстреляли рашисты в собственном автомобиле
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"14 декабря прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали тело 51-летнего мужчины", - пишет пресс-служба.
Правоохранители установили, в конце сентября, в тогда еще оккупированном рашистами селе Петропавловка Купянского района, супруги местных жителей ехали на автомобиле. По транспорту российские захватчики открыли автоматную очередь.
Сообщается, что женщина выжила, а мужчина получил огнестрельное ранение и погиб.
В настоящее время тело было направлено для судебно-медицинской экспертизы.
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - рассказывают в прокуратуре.
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