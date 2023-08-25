В Харьковской области усиливают меры мобилизации
В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия с целью выполнения планов, поставленных государством
Об этом сообщает заместитель начальника Харьковской обладминистрации Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.
"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", - сообщил Семенуха.
Отмечается, что участники совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия в Харьковской области.
Также они наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.
- 23 августа Владимир Зеленский рассказал , что военные обращались к нему с просьбой предоставить возможность мобилизовывать больше людей.
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