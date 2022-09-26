Об этом информирует Укрзализныця.

"Укрзализныця возобновляет движение пригородных электропоездов до станции Занки на Харьковщине. Этот поселок на протяжении шести месяцев находился в прифронтовой зоне", - говорится в сообщении.

С 27 сентября пригородный электропоезд №6410 Харьков-Пассажирский – Генеевка и №6422/6421 Харьков-Левада – Змиев – Харьков-Левада продлен до станции Занки .

С 28 сентября до станции Занки будут курсировать электрички:

№ 6419 Харьков-Пассажирский - Занки;

№ 6428 Занки - Харьков-Левада;

№ 6427/6426Харьков-Левада - Занки - Харьков-Левада;

№ 6407 Харьков-Пассажирский - Занки;

№ 6430 Занки - Харьков-Пассажирский;

№ 6431/6432 Харьков-Левада - Занки - Харьков-Пассажирский;

№ 6433 Харьков-Пассажирский - Занки.

Изменяется график и маршрут рельсовых автобусов. С 28 сентября будут курсировать:

№ 6602/6603 Балаклия - Занки - Балаклия;

№ 6605/6606 Занки – Балаклия – Занки;

№ 6607/6608 Занки – Балаклия – Занки;

№ 6609 Занки – Балаклия.

"На станции Занки с указанных рельсовых поездов будет обеспечена удобная пересадка на электропоезда, которые курсируют на станции Харьков-Пассажирский и Харьков-Левада ", - добавляют в ведомстве.

Подробное расписание.