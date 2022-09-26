В Харьковской области Укрзализныця возобновила движение электричек в освобожденные населенные пункты
Укрзализныця восстанавливает на Харьковщине движение электропоездов и рельсовых автобусов
Об этом информирует Укрзализныця.
"Укрзализныця возобновляет движение пригородных электропоездов до станции Занки на Харьковщине. Этот поселок на протяжении шести месяцев находился в прифронтовой зоне", - говорится в сообщении.
С 27 сентября пригородный электропоезд №6410 Харьков-Пассажирский – Генеевка и №6422/6421 Харьков-Левада – Змиев – Харьков-Левада продлен до станции Занки .
С 28 сентября до станции Занки будут курсировать электрички:
- № 6419 Харьков-Пассажирский - Занки;
- № 6428 Занки - Харьков-Левада;
- № 6427/6426Харьков-Левада - Занки - Харьков-Левада;
- № 6407 Харьков-Пассажирский - Занки;
- № 6430 Занки - Харьков-Пассажирский;
- № 6431/6432 Харьков-Левада - Занки - Харьков-Пассажирский;
- № 6433 Харьков-Пассажирский - Занки.
Изменяется график и маршрут рельсовых автобусов. С 28 сентября будут курсировать:
- № 6602/6603 Балаклия - Занки - Балаклия;
- № 6605/6606 Занки – Балаклия – Занки;
- № 6607/6608 Занки – Балаклия – Занки;
- № 6609 Занки – Балаклия.
"На станции Занки с указанных рельсовых поездов будет обеспечена удобная пересадка на электропоезда, которые курсируют на станции Харьков-Пассажирский и Харьков-Левада ", - добавляют в ведомстве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.86
Покупка 40.86Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.46Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное