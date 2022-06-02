Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает 24 канал.

По его словам, несмотря на отсутствие активных боевых действий в области, россияне начали там вкапываться и строить укрепления.

"Сейчас россияне в регионе изменили свою тактику... Это постоянные обстрелы, это содержание наших войск в постоянном напряжении и оттягивание наших подразделений. Но на Харьковщине уже есть места, где наши военнослужащие вышли на границу с Россией", - отметил Мотузяник.

Он добавил, что российские войска не уменьшают напряжение в регионе только для того, чтобы подразделения ВСУ оттуда не перевели на другое направление и делают все, чтобы сдержать контрнаступление украинской армии.

На Харьковщине за сутки 31 мая погибли четыре человека, среди них - 12-летний мальчик.

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