В Харьковской области украинские военные в нескольких местах вышли на границу с РФ, - Мотузяник
В Харьковской области уже есть места, где ВСУ вышли на границу с Россией, однако оккупанты начали строить укрепления
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает 24 канал.
По его словам, несмотря на отсутствие активных боевых действий в области, россияне начали там вкапываться и строить укрепления.
"Сейчас россияне в регионе изменили свою тактику... Это постоянные обстрелы, это содержание наших войск в постоянном напряжении и оттягивание наших подразделений. Но на Харьковщине уже есть места, где наши военнослужащие вышли на границу с Россией", - отметил Мотузяник.
Он добавил, что российские войска не уменьшают напряжение в регионе только для того, чтобы подразделения ВСУ оттуда не перевели на другое направление и делают все, чтобы сдержать контрнаступление украинской армии.
- На Харьковщине за сутки 31 мая погибли четыре человека, среди них - 12-летний мальчик.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное