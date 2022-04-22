В Харьковской области украинские военные уничтожили много оккупантов, три российских РСЗО и ПВО, - ГПСУ

Об этом сообщила Госпогранслужба.



Пограничники получили информацию о местах сосредоточения оккупантов вместе с артиллерией и ПВО в нескольких населенных пунктах Харьковщины. Проверив сведения, их передали украинским военным.



"Впоследствии по указанным координатам было нанесено огневое поражение. В итоге уничтожено много орков, 3 единицы РСЗО и система ПВО", - отметили в ГПСУ.

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