В Харьковской области украинские военные сбили российский истребитель Су-34

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



"3 апреля, зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в Харьковской области", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее ВСУ в Изюмском районе сбили российский истребитель Су-34.

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