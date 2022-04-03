В Харьковской области украинские военные сбили российский истребитель Су-34
3 апреля в Харьковской области Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
"3 апреля, зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в Харьковской области", - отметили в Генштабе.
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