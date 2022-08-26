Об этом информирует в фейсбуке 22-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ .

"Обнаружить и уничтожить: на Харьковщине военнослужащие 22-го отдельного мотопехотного батальона в полях выслеживают вражескую технику и дают ей хорошую взбучку", - говорится в сообщении.

Военные вывели из строя МТ-ЛБ российских кафиров.

"Каждый удар наших армейцев должен быть точным. Каждая подбитая техника оккупантов придает сил и уверенности нашим бойцам", - добавляют в пресс-службе.

Видео можно просмотреть по ссылке .

25 августа, украинские силы уничтожили 2 склада с боекомплектами, 1 базу и 2 командных пункта россиян на оккупированных территориях.

С 24 февраля по 26 августа Россия потеряла за время войны в Украине около 46 250 рашистов, 1936 танков, 1040 артиллерийских систем и 834 БПЛА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb