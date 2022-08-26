В Харьковской области украинские военнослужащие вывели из строя вражеский бронетранспортер
Бойцы 22-го отдельного мотопехотного батальона подбили бронетранспортер российской армии на Харьковщине
Об этом информирует в фейсбуке 22-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ .
"Обнаружить и уничтожить: на Харьковщине военнослужащие 22-го отдельного мотопехотного батальона в полях выслеживают вражескую технику и дают ей хорошую взбучку", - говорится в сообщении.
Военные вывели из строя МТ-ЛБ российских кафиров.
"Каждый удар наших армейцев должен быть точным. Каждая подбитая техника оккупантов придает сил и уверенности нашим бойцам", - добавляют в пресс-службе.
Видео можно просмотреть по ссылке .
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