В Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, оккупанты покинули на поле боя раненого

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Еспресо.TV.

"Враг совершил нападение на блокпост. В результате боя вражеская ДРГ была наголову разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать", - говорится в сообщении.



При этом оккупанты во время побега бросили посреди поля своего раненого. Украинские военные-пограничники его взяли в плен.

Напомним, оккупанты обстреливают Марьинскую общину в Донецкой области из минометов и "Градов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb