В Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, оккупанты покинули на поле боя раненого
Сегодня ночью в селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области состоялось сражение между военными Государственной пограничной службы и диверсионно-разведывательными группами противника
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Еспресо.TV.
"Враг совершил нападение на блокпост. В результате боя вражеская ДРГ была наголову разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать", - говорится в сообщении.
При этом оккупанты во время побега бросили посреди поля своего раненого. Украинские военные-пограничники его взяли в плен.
- Напомним, оккупанты обстреливают Марьинскую общину в Донецкой области из минометов и "Градов".
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