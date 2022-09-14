Об этом рассказал в эфире Еспресо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.

"Нам очень важно добиваться скорейшего освобождения наших военнопленных - ребят. Надо четко понимать, что жизнь, здоровье и гарантии безопасности зависят только от того, насколько быстро они вернутся домой в Украину. Только обмен и освобождение даст им и свободу, и соответствующие условия проживания и защитит их жизнь", - сказал он.

По мнению Розенко, все наши совместные действия и действия международных организаций, которые могут быть вовлечены в процесс, должны быть направлены на освобождение военнопленных.

"У нас достаточно неплохо, я так понимаю, пополнился обменный фонд за счет освобождения Харьковщины. Переговорная позиция Украины усилилась и мы должны уволить наших ребят из плена", - подытожил он.