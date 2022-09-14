В Харьковской области Украина пополнила обменный фонд и усилила переговорную позицию по обмену пленными, - Розенко
Украина должна добиваться скорейшего освобождения военнопленных, потому что это единственная гарантия сохранения жизни, здоровья и безопасности
Об этом рассказал в эфире Еспресо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.
"Нам очень важно добиваться скорейшего освобождения наших военнопленных - ребят. Надо четко понимать, что жизнь, здоровье и гарантии безопасности зависят только от того, насколько быстро они вернутся домой в Украину. Только обмен и освобождение даст им и свободу, и соответствующие условия проживания и защитит их жизнь", - сказал он.
По мнению Розенко, все наши совместные действия и действия международных организаций, которые могут быть вовлечены в процесс, должны быть направлены на освобождение военнопленных.
"У нас достаточно неплохо, я так понимаю, пополнился обменный фонд за счет освобождения Харьковщины. Переговорная позиция Украины усилилась и мы должны уволить наших ребят из плена", - подытожил он.
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