В Харьковской области у границы с Россией зафиксировали разгрузку эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений оккупантов, - Генштаб
В Генштабе ВСУ сообщили, что на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой
Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.
"Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации" , - сообщают в ВСУ.
На Полесском и Волынском направлениях противник активных действий не предпринимал. На территории Украины сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов авиацией с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Беларуси.
На Северском направлении не выявлены признаки формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.
На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи Государственной границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.
Враг продолжает частичную блокировку Харькова , пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеющие частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел. Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.
"Подразделения оккупантов продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории РФ. Продолжается переброска дополнительных подразделений оккупантов. Так, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артилер .
На Донецком и Таврическом направлениях противник осуществляет разведку маршрутов выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока.
Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории РФ перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа. Батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.
Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковское – успеха не имел.
Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная. Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".
В Запорожском направлении, при поддержке огня артиллерии, противник возобновил наступление на направлении населенного пункта Темировка.
В Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огневое поражение отдельных объектов. Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.
"Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "приднестровско-молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время, не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего Государства. Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - завершили свой отчет в Генштабе.
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