В Харьковской области трое мужчин подорвались на российских минах. Жителей призывают обходить обочины и лесополосы
На освобожденной территории Харьковской области трое мирных жителей подорвались на российских минах, их госпитализировали. Жителей призывают обходить обочины и лесополосы
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Деоккупированные территории Харьковской области – одни из наиболее заминированных россиянами. Это подчеркивают специалисты, которые усиленно работают над разминированием. Ежедневно, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", – написал Синегубов.
Сообщается, что 14 ноября в селе Цуповка Дергачевской территориальной громады трое мужчин взорвались на мине. Пострадавшие косили траву рядом с железнодорожной станцией, их госпитализировали.
Глава региона призывает население избегать обочины и лесополос, а также быть осторожными.
"Процесс разминирования продолжается, и оказывает непосредственное влияние на скорость восстановления критической инфраструктуры", - добавил Синегубов.
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