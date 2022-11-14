Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Деоккупированные территории Харьковской области – одни из наиболее заминированных россиянами. Это подчеркивают специалисты, которые усиленно работают над разминированием. Ежедневно, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", – написал Синегубов.

Сообщается, что 14 ноября в селе Цуповка Дергачевской территориальной громады трое мужчин взорвались на мине. Пострадавшие косили траву рядом с железнодорожной станцией, их госпитализировали.

Глава региона призывает население избегать обочины и лесополос, а также быть осторожными.

"Процесс разминирования продолжается, и оказывает непосредственное влияние на скорость восстановления критической инфраструктуры", - добавил Синегубов.