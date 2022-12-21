Об этом информирует Печенежский поселковый голова Александр Гусаров .

"Сегодня в нашем сообществе произошло трагическое событие. Во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине взорвался трактор", - пишет Гусаров.

Сообщается, что мужчина получил ранения и находится в Харьковской областной больнице.

Глава поселка отмечает, что работы по разминированию продолжаются - часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков Печенежской общины остаются необследованными.

"Призываю всех быть максимально осторожными, не трогать подозрительные предметы, а в случае их обнаружения немедленно уведомлять службу по чрезвычайным ситуациям", - добавил Гусаров.

Обращаться можно по номерам 101 или 057656-12-14 .

26 октября в Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мини взорвался автомобиль ГСЧС.

13 ноября на деоккупированной территории Херсонщины на мини взорвался автомобиль с рабочими Укрзализныци, сообщают о шести пострадавших.

9 декабря, в лесах близ Заречного, Ровенской области, на мине взорвался прицеп трактора. Водитель и пассажир не пострадали.

14 декабря у границы с Беларусью на территории Киевской области разорвалась российская мина. Сообщается, что один человек пострадал.