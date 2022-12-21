В Харьковской области тракторист взорвался на мине
22 декабря в Печенежской общине Харьковской области в результате взрыва мины армии РФ пострадал тракторист
Об этом информирует Печенежский поселковый голова Александр Гусаров .
"Сегодня в нашем сообществе произошло трагическое событие. Во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине взорвался трактор", - пишет Гусаров.
Сообщается, что мужчина получил ранения и находится в Харьковской областной больнице.
Глава поселка отмечает, что работы по разминированию продолжаются - часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков Печенежской общины остаются необследованными.
"Призываю всех быть максимально осторожными, не трогать подозрительные предметы, а в случае их обнаружения немедленно уведомлять службу по чрезвычайным ситуациям", - добавил Гусаров.
Обращаться можно по номерам 101 или 057656-12-14 .
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