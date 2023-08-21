В Харьковской области тракторист травмировался, наехав на российскую мину
В Чугуевском районе Харьковской области 21 августа трактор подорвался на российской мине, в результате чего получил ранение 51-летний мужчина
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"21 августа поступила информация об очередном факте подрыва сельскохозяйственной техники на вражеской мине. Событие произошло около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района Харьковщины. Там во время полевых работ 51-летний тракторист получил минно-взрывную травму, наехав, вероятно, на противотанковую мину ", – говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.
Людям советуют не посещать леса, передвигаться по дорогам общего пользования и не брать в руки неизвестные предметы.
- Днем 21 августа армия РФ с дрона сбросила на жителя Золотой Балки Херсонской области взрывоопасный предмет , в результате чего человек получил ранение.
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