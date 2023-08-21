В Харьковской области тракторист травмировался, наехав на российскую мину

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"21 августа поступила информация об очередном факте подрыва сельскохозяйственной техники на вражеской мине. Событие произошло около 10:00 в селе Шестаково Чугуевского района Харьковщины. Там во время полевых работ 51-летний тракторист получил минно-взрывную травму, наехав, вероятно, на противотанковую мину ", – говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

Людям советуют не посещать леса, передвигаться по дорогам общего пользования и не брать в руки неизвестные предметы.