В Харьковской области трактор наткнулся на взрывчатку: пострадал 28-летний водитель

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет в поселке Лукьянцы.

"В результате детонаций взрывчатки трактор получил повреждение, а его водитель – ранение. Сейчас он госпитализирован в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Жителей Харьковщины чрезвычайники призывали осторожничать, избегать непроверенных грунтовых дорог и не касаться подозрительных предметов.

"Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или находившиеся под враждебной оккупацией. В случае обнаружения подозрительного предмета – сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102 или 112" , – отметили в ведомстве.