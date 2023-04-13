В Харьковской области трактор наткнулся на взрывчатку: пострадал 28-летний водитель
В четверг, 13 апреля, в селе Лукьянцы Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвался трактор. Водитель получил ранения и был госпитализирован
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отмечается, что 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет в поселке Лукьянцы.
"В результате детонаций взрывчатки трактор получил повреждение, а его водитель – ранение. Сейчас он госпитализирован в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Жителей Харьковщины чрезвычайники призывали осторожничать, избегать непроверенных грунтовых дорог и не касаться подозрительных предметов.
"Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или находившиеся под враждебной оккупацией. В случае обнаружения подозрительного предмета – сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102 или 112" , – отметили в ведомстве.
- В воскресенье, 9 апреля, в Изюмском районе Харьковщины местный житель взорвался на мине "лепестке" на собственном огороде.
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