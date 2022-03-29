В Харьковской области стрелок-зенитчик уничтожил российский вертолет КА-52 "Аллигатор" из ПЗРК

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Обнаружив враждебную цель – российский вертолет Ка-52, на высоте около пятисот метров, десантник совершил боевой пуск из ПЗРК в направлении цели и поразил ее.

Вертолет взорвался в воздухе.



"Этот "Аллигатор" мог унести много жизней украинцев, как военных так и цивильных граждан. Поэтому он и пошел вслед за российским военным кораблем. А вообще, каждый такой поступок - приближает нашу Победу", - отмечает десантник Виталий К.

Добавим, что за прошедшие сутки, 28 марта, нашими ПВО было уничтожено 17 воздушных целей врага, в том числе 8 самолетов и 3 вертолета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb