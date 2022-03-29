В Харьковской области стрелок-зенитчик уничтожил российский вертолет КА-52 "Аллигатор" из ПЗРК
В Харьковской области стрелок-зенитчик подразделения противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины солдат Виталий К. уничтожил боевой вертолет ВС РФ Ка-52, известный среди военных как "Аллигатор"
Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Обнаружив враждебную цель – российский вертолет Ка-52, на высоте около пятисот метров, десантник совершил боевой пуск из ПЗРК в направлении цели и поразил ее.
Вертолет взорвался в воздухе.
"Этот "Аллигатор" мог унести много жизней украинцев, как военных так и цивильных граждан. Поэтому он и пошел вслед за российским военным кораблем. А вообще, каждый такой поступок - приближает нашу Победу", - отмечает десантник Виталий К.
- Добавим, что за прошедшие сутки, 28 марта, нашими ПВО было уничтожено 17 воздушных целей врага, в том числе 8 самолетов и 3 вертолета.
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