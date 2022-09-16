В Харьковской области спасли 7 студентов из Шри-Ланки, которых пытали российские солдаты
На деоккупированной территории Харьковской области спасены 7 граждан Шри-Ланки, которых пытали россияне
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
Уроженцы Шри-Ланки были студентами Купянского медицинского колледжа.
"На Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. Найдены места, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей - даже иностранцев. В частности, семерых граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты, и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается надлежащая медицинская помощь", - рассказал Зеленский.
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