Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Уроженцы Шри-Ланки были студентами Купянского медицинского колледжа.

"На Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. Найдены места, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей - даже иностранцев. В частности, семерых граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты, и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается надлежащая медицинская помощь", - рассказал Зеленский.

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