В Харьковской области сократили комендантский час

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Теперь он будет длиться с 23:00 до 05:00. Такое решение Харьковская областная военная администрация приняла в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т.д.

"Благодаря нашим отогнавшим врага Вооруженным Силам Украины в город Харьков и громады области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно растет необходимость в более длительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Поэтому реагируем на потребность", – отметил Синегубов.

По его словам, сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа.

Условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Ранее продолжительность комендантского часа сократилась на Полтавщине.

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