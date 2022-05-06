В Харьковской области СБУ захватила в плен 11 российских снайперов, в Хмельницкой области - обезвредила группу диверсантов
В Харьковской области подразделения СБУ захватили в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции. Кроме того, бойцы Службы безопасности обезвредили группу диверсантов и задержали коллаборантов в Сумской и Киевской областях
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В Харьковской области в ходе спецоперации бойцами СБУ взято в плен 11 снайперов РФ, которые вели обстрел украинских позиций.
Кроме того, в Хмельницкой области контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек. Злоумышленники планировали устраивать диверсии в регионе.
В Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб РФ. Мужчина собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВС Украины.
На Сумщине был разоблачен глава одного из городских советов, его заместитель и местный депутат, которые сотрудничали с российскими оккупантами.
А в Киевской области бойцы СБУ задержали еще двух коллаборантов, способствовавших "расквартированию" оккупантов. Злоумышленники помогали россиянам ориентироваться на местности Бучанского района.
Всего с начала войны подразделения СБУ ликвидировали более 140 вражеских ДРГ и разоблачили 4 тыс. коллаборантов.
- Напомним, 29 апреля в Сумской области задержали главу ОТО по подозрению в госизмене
- А 28 апреля объявили подозрение в госизмене депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ
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