В Харьковской области СБУ захватила в плен 11 российских снайперов, в Хмельницкой области - обезвредила группу диверсантов

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Харьковской области в ходе спецоперации бойцами СБУ взято в плен 11 снайперов РФ, которые вели обстрел украинских позиций.

Кроме того, в Хмельницкой области контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек. Злоумышленники планировали устраивать диверсии в регионе.



В Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб РФ. Мужчина собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВС Украины.



На Сумщине был разоблачен глава одного из городских советов, его заместитель и местный депутат, которые сотрудничали с российскими оккупантами.



А в Киевской области бойцы СБУ задержали еще двух коллаборантов, способствовавших "расквартированию" оккупантов. Злоумышленники помогали россиянам ориентироваться на местности Бучанского района.



Всего с начала войны подразделения СБУ ликвидировали более 140 вражеских ДРГ и разоблачили 4 тыс. коллаборантов.

Напомним, 29 апреля в Сумской области задержали главу ОТО по подозрению в госизмене

А 28 апреля объявили подозрение в госизмене депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ