В Харьковской области СБУ разоблачила склад с боеприпасами и запчастями к военной технике на $200 млн

Об этом сообщает СБУ.

По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался чинить во время наступления.

"Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантов. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства", - пишут в СБУ.

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:

- 60 полнокомплектных танковых двигателей

- большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.

Добавим, что в перехваченном СБУ разговоре оккупант признался матери, что РФ мобилизует срочников на войну против Украины

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