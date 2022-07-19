Об этом сообщила Служба безопасности Украины .

В Харьковской области СБУ ликвидировала подпольную криптоферму, которая похищала государственную электроэнергию на сотни тысяч гривен.

"Сотрудники СБУ ликвидировали подпольный центр по майнингу криптовалют в Харьковской области, который ежемесячно похищал промышленные объемы государственной электроэнергии на сотни тысяч гривен... Для генерации электронных денег использовали сверхурочные объемы неучтенной электроэнергии, которую получали из-за несанкционированного подключения к сети", - сообщает СБУ.

Также подчеркивается, что такое подключение могло перезагрузить коммунальные сети и привести к серьезным перебоям с электричеством в прифронтовых районах.

"По данным следствия, к созданию нелегального майнинг-центра причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование было установлено в арендованном складском помещении вблизи Харькова", - пишет СБУ.

Как сообщают правоохранители, у злоумышленников во время обыска обнаружены компьютеры и спецоборудование с поличным.

Преступление разоблачили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ совместно с Национальной полицией и при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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