В Харьковской области сбили вражеский БПЛА, оснащенный 12 объективами
Украинские пограничники сбили российский дрон "Картограф" в Харьковской области
Об этом сообщает ГПСУ.
"Пограничники приземлили рашистский беспилотник "Картограф" в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отмечено, что БПЛА оборудован камерой с 12 объективами и предназначен для создания планов местности.
- В ночь на 15 мая Силы обороны сбили четыре ударных беспилотника Shahed и один разведывательный "Орлан-10", которые российские оккупанты направили на Украину.
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