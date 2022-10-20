Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"19 октября группа спасателей ГСЧС Луганщины, двигаясь на служебном транспорте, наткнулась на противотанковую мину на территории Харьковской области. Пиротехники занимались разминированием деоккупированных населенных пунктов", - отметил он.

В результате погибли моторист-сапер Алексей Еманов и сапер Сергей Троценко. Еще четверо работников ГСЧС получили ранения и были госпитализированы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил , что событие произошло в Изюмском районе.

14 октября в Сумской области во время проведения сельскохозяйственных работ комбайн взорвался на мине .

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