В Харьковской области саперы взорвались на мине: двое погибли, еще четверо пострадали
В Изюмском районе Харьковской области 19 октября в результате подрыва на противотанковой мине погибли двое саперов, еще четверо пострадали
Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"19 октября группа спасателей ГСЧС Луганщины, двигаясь на служебном транспорте, наткнулась на противотанковую мину на территории Харьковской области. Пиротехники занимались разминированием деоккупированных населенных пунктов", - отметил он.
В результате погибли моторист-сапер Алексей Еманов и сапер Сергей Троценко. Еще четверо работников ГСЧС получили ранения и были госпитализированы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил , что событие произошло в Изюмском районе.
- 14 октября в Сумской области во время проведения сельскохозяйственных работ комбайн взорвался на мине .
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